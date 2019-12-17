Как отличить настоящий отзыв от заказного

Ни для кого не секрет, что мнение общества влияет на людей. Относительно этого утверждения были даже проведены некоторые исследования, где реального человека посадили в круг актеров, которые неправильно отвечали на вопросы. Со временем, чтобы не отличаться от них, испытуемый сам начинал говорить так же. Именно этот прием довольно часто используется в маркетинге. К примеру, в социальных сетях пользователь вероятнее всего подпишется на блогера с большой аудиторией, чем на менее известного. Именно этим приемом часто пользуются недобросовестные компании, накручивающие себе положительные отзывы. Чтобы не попасть на обман, можно воспользоваться порталом rocketcomment.ru, где собраны только правдивые отзывы о разных компаниях.

Как отличить фальшивый отзыв?

В интернете достаточно распространена практика, когда у одной компании множество положительных отзывов, но на деле это оказываются обычные мошенники. Удивительно, но раньше поддельные отзывы писали очень художественно, описывая больше состав и характеристики препарата. Сейчас же стараются использовать более натуральные комментарии, которые описывают общие ощущения, а не только технические характеристики.

Чтобы определить купленный отзыв, нужно смотреть на следующие параметры:

Объем. Редко в сети встречаются отзывы от реальных людей, которые настрочили информации на целые листы. Конечно, такое может встречаться в юридических или других узконаправленных специальностях, но никак не в детском магазине.

Частое упоминание названия компании. Довольно часто для накрутки отзывов владельцы организаций пользуются помощью копирайтеров. По этой причине, обычно в таких текстах часто встречается название компании. Кроме того, в некоторых отзывав еще можно встретить и целые адреса.

Призыв к переходу. Это немного устаревшая фишка, но все еще действующая на покупателей. Особенно забавно такой текст выглядит в отзывах совершенно неизвестной компании.

Чтобы посмотреть настоящие отзывы, в интернете можно найти целые порталы, посвященные именно этому.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.