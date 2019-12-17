Оборудование для переработки отходов

Группа компаний «Нетмус» предлагает поставки специального оборудования. А также оказывает ряд услуг, связанных с вывозом и переработкой отходов. У нее можно приобрести стационарный пресс компактор, шредеры и измельчители, многое другое. Каталог включает десятки видов и сотни наименований различных устройств, оборудования и агрегатов.

Основные предложение оборудования:

Прессы для отходов.

Оборудование для переработки электронных плат.

Контейнеры для отходов.

Разрыватели пакетов.

Пресс-ножницы для металлического лома.

Ролл катки.

Компакторы.

Шредеры, дробилки, измельчители.

Конвейеры, экструдеры.

Оборудование для упаковки.

Грузоподъемные магниты для лома.

Сушилки для ТБО и органической фракции.

Прессы для вторичного сырья.

Мельницы-грануляторы.

Сепараторы, перфораторы ПЭТ.

Мойка контейнеров.

Прессы для металлолома, стружки, автомобилей.

Пеллетайзеры.

Подержанное оборудование.

Компания занимается созданием типовых решений на основе представленного выше оборудования. Она разрабатывает мусоросортировочные комплексы, станции перегруза отходов, решения для переработки электроники, пластиковых отходов, крупногабаритного мусора, твердых бытовых отходов и многое другое.

Она также предлагает широкий спектр услуг. Это демонстрация действующих объектов по работе с отходами. Различные консультации по технологиям обращения с отходами, по оптимизации текущей работы с отходами, по выбору оптимальных технологий и проектных решений. Компания предлагает разработку различных проектов, бизнес-планов, технологических решений. Она занимается обучением персонала заказчика эксплуатации и обслуживанию установленного оборудования. А также осуществляет поставку и монтаж оборудования для работы с отходами.

С полным перечнем оборудования и услуг компании можно ознакомиться на ее сайте. Он содержит много полезной информации о каждом виде и наименовании устройств, о технологических решениях и проектах. При необходимости в консультации можно связаться с менеджером по телефону или электронной почте.

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