Оборудование для переработки отходов

Группа компаний «Нетмус» предлагает поставки специального оборудования. А также оказывает ряд услуг, связанных с вывозом и переработкой отходов. У нее можно приобрести стационарный пресс компактор, шредеры и измельчители, многое другое. Каталог включает десятки видов и сотни наименований различных устройств, оборудования и агрегатов.
Основные предложение оборудования:
Компания занимается созданием типовых решений на основе представленного выше оборудования. Она разрабатывает мусоросортировочные комплексы, станции перегруза отходов, решения для переработки электроники, пластиковых отходов, крупногабаритного мусора, твердых бытовых отходов и многое другое.
Она также предлагает широкий спектр услуг. Это демонстрация действующих объектов по работе с отходами. Различные консультации по технологиям обращения с отходами, по оптимизации текущей работы с отходами, по выбору оптимальных технологий и проектных решений. Компания предлагает разработку различных проектов, бизнес-планов, технологических решений. Она занимается обучением персонала заказчика эксплуатации и обслуживанию установленного оборудования. А также осуществляет поставку и монтаж оборудования для работы с отходами.
С полным перечнем оборудования и услуг компании можно ознакомиться на ее сайте. Он содержит много полезной информации о каждом виде и наименовании устройств, о технологических решениях и проектах. При необходимости в консультации можно связаться с менеджером по телефону или электронной почте.
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