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Оборудование для переработки отходов

23 декабря 2019 12:20  [24]

Группа компаний «Нетмус» предлагает поставки специального оборудования. А также оказывает ряд услуг, связанных с вывозом и переработкой отходов. У нее можно приобрести стационарный пресс компактор, шредеры и измельчители, многое другое. Каталог включает десятки видов и сотни наименований различных устройств, оборудования и агрегатов.

Основные предложение оборудования:

  • Прессы для отходов.
  • Оборудование для переработки электронных плат.
  • Контейнеры для отходов.
  • Разрыватели пакетов.
  • Пресс-ножницы для металлического лома.
  • Ролл катки.
  • Компакторы.
  • Шредеры, дробилки, измельчители.
  • Конвейеры, экструдеры.
  • Оборудование для упаковки.
  • Грузоподъемные магниты для лома.
  • Сушилки для ТБО и органической фракции.
  • Прессы для вторичного сырья.
  • Мельницы-грануляторы.
  • Сепараторы, перфораторы ПЭТ.
  • Мойка контейнеров.
  • Прессы для металлолома, стружки, автомобилей.
  • Пеллетайзеры.
  • Подержанное оборудование.

Компания занимается созданием типовых решений на основе представленного выше оборудования. Она разрабатывает мусоросортировочные комплексы, станции перегруза отходов, решения для переработки электроники, пластиковых отходов, крупногабаритного мусора, твердых бытовых отходов и многое другое.

Она также предлагает широкий спектр услуг. Это демонстрация действующих объектов по работе с отходами. Различные консультации по технологиям обращения с отходами, по оптимизации текущей работы с отходами, по выбору оптимальных технологий и проектных решений. Компания предлагает разработку различных проектов, бизнес-планов, технологических решений. Она занимается обучением персонала заказчика эксплуатации и обслуживанию установленного оборудования. А также осуществляет поставку и монтаж оборудования для работы с отходами.

С полным перечнем оборудования и услуг компании можно ознакомиться на ее сайте. Он содержит много полезной информации о каждом виде и наименовании устройств, о технологических решениях и проектах. При необходимости в консультации можно связаться с менеджером по телефону или электронной почте.

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