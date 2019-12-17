Особенности красок для фасадов и потолка

Для выполнения ремонтных и отделочных работ широко используются лакокрасочные материалы, которые представлены в широком ассортименте и отличаются целевым назначением. Для наружной отделки применяются фасадные лакокрасочные составы, а для стен и потолков – интерьерные акриловые водоэмульсионные и латексные. Фасадная краска для наружных работ легко наносится, быстро высыхает, после чего образуется защитный слой.

Отличительные особенности фасадных красок

Для окрашивания и тонировки фасадов применяются лакокрасочные составы с хорошей адгезией, покрывающей способностью и экономным расходом материала. К отличительным особенностям красок для наружной отделки относится следующее:

морозостойкость;

экологическая безопасность;

прочность и эластичность;

устойчивость к воздействию разных неблагоприятных факторов;

паро- и воздухопроницаемость;

износостойкость;

демократичные цены;

широкая цветовая палитра.

Акриловыми водоэмульсионными составами можно окрашивать практически любые поверхности, которые надежно защищаются от влаги, резких перепадов температур, появления плесени и грибка.

Какую выбрать краску для отделки потолков?

Перед тем, как купить краску для потолка, следует детальнее ознакомиться с ее видами и эксплуатационными свойствами. Благодаря экологической безопасности и большому разнообразию оттенков можно быстро подобрать нужный цвет.

Окрашивание потолков и стен в помещениях пользуется большой популярностью за счет экономного расхода материала, простого нанесения кистью, валиком или при помощи распылителя.

Для помещений с повышенной влажностью рекомендуется использовать латексный состав с ионами серебра, что защищает от негативного воздействия влаги и препятствует появлению грибка и плесени.

Окрашенные поверхности латексной краской не притягивают пыль и загрязнения, при этом легко моются и сохраняют качественный внешний вид в течение всего эксплуатационного срока.

Выбирая краску для отделки потолка, необходимо разобраться с ее видами и составом. Кроме акриловой и латексной, производитель предлагает силикатные, минеральные, силиконовые краски, а также составы на основе клея ПВА.

Самым бюджетным вариантом станет применение минерального состава, в который входит гашеная известь и цемент. Полученное покрытие внешне похоже на обычную побелку и имеет ограниченные сроки эксплуатации.

Силикатные краски реже используются для отделки потолков из-за невысокой устойчивости к влаге и истиранию. Поэтому не подходят для помещений, в которых планируется влажная уборка потолков.

Самыми дорогими считаются составы на основе акрила и силикона, они отличаются высоким качеством, прочностью покрытия, износостойкостью, долговечностью и простым уходом. Для окрашивания потолков можно подобрать матовый или глянцевый лакокрасочный состав любых оттенков, которые представлены большим выбором и на любой вкус.

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