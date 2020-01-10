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Политика

"Сотрудников прокуратуры Нижегородской области всегда отличали высочайший профессионализм и преданность своему делу", - Глеб Никитин

12 января 2020 10:11  [41] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником, который отмечается ежегодно 12 января.

"Институт прокуратуры всегда занимал важное место в структуре российского государства. В течение почти трёхвековой истории ведомства его сотрудники выполняли разные задачи. Сегодня на первый план выходят защита прав граждан, борьба с преступностью всех видов, надзор за соблюдением законов Российской Федерации. Не менее важен и контроль за реализацией государственных программ и национальных проектов. Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным поставлены серьёзные задачи по улучшению качества жизни людей. Добиться их выполнения невозможно без ответственного отношения всех уровней власти!

Сотрудников прокуратуры Нижегородской области всегда отличали высочайший профессионализм и преданность своему делу! Вы всегда стоите на страже законных интересов граждан, помогаете людям добиться справедливости в самых сложных ситуациях. Особые слова благодарности ветеранам ведомства! Вы заложили хорошую основу для эффективной работы сегодняшнего поколения", - говорится в поздравлении.

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