"Для меня важно, что наши районки не теряют форму", - Глеб Никитин Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил СМИ с Днём российской печати. Праздник отмечается ежегодно 13 января.



"Больше трёх веков назад начала выходить первая регулярная газета страны. Долгое время именно газеты и журналы обладали монополией на распространение информации. Люди доверяли печатаному слову и с трепетом ждали выхода новых номеров. За последнее время информационный ландшафт изменился до неузнаваемости. Постоянно появляются новые инструменты цифровой коммуникации, казалось бы, передовые платформы быстро теряют конкурентоспособность, а вслед за ними приходят новые игроки.



Вместе с этим для огромного количества людей по-прежнему актуальны и востребованы традиционные форматы. Особенно ценятся локальные издания, которые рассказывают о судьбах односельчан и небольших, но важных событиях. Для меня важно, что не теряют форму наши районки, продолжая радовать своих преданных читателей. Спасибо всем сотрудникам средств массовой информации, кто искренне заинтересован в судьбе своё малой родины и способствует ее процветанию!



В профессиональный праздник желаю вам как можно больше интересных тем и героев, а также здоровья, счастья и благополучия!" – отмечается в поздравлении.