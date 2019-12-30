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Общество

АПЗ победил в нескольких номинациях национального конкурса "Серебряные нити"

03 января 2020 11:12  [68] Общество

Определены победители национального конкурса корпоративных медиа "Серебряные нити" в 2019 году. Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина победил в нескольких номинациях. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия со ссылкой на данные сайта silverniti.ru.

Книга "Искусство вести за собой", выпущенная к 100-летию со дня рождения первого генерального директора предприятия Павла Ивановича Пландина, заняла первое место в номинациях "Лучшая корпоративная книга" и "Лучшее фото в корпоративном медиа".

Второе место присуждено музею истории АПЗ в номинации "Лучший корпоративный музей промышленной компании".

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