Ультрафиолетовая лампа «Солнышко»

Купить аппарат «Солнышко» для лечения горла и носа можно на сайте производителя www.solnyshco.com. Производственная компания работает с 1991 года. ООО «Солнышко» занимается разработкой, внедрением и производством медицинской техники. Инновационные технологии создаются квалифицированными инженерами и конструкторами.

Основные предложения

Устройства ДМВ-терапии.

Фитосветильники светодиодного типа.

Магнитотерапевтические аппараты.

Кварцевые и бактерицидные лампы.

Ультрафиолетовая лампа «Солнышко» является основным предложением производителя. Он разработал этот прибор в нескольких вариантах. Каждая модель имеет собственные особенности, возможности и набор функций. Целевое назначение приборов – лечение заболеваний горла и носа.

Аппарат УФО «Солнышко» является уникальным техническим решением, которое соответствует современным медицинским требованиям. Он может быть внутриполосным или местным. Он широко используется в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях. Его используют при инфекционных, посттравматических, инфекционно-аллергических и воспалительных заболеваниях и повреждениях. Прибор можно применять в домашних условиях. Его применение имеет как ряд показаний, так и ряд противопоказаний.

Купить ультрафиолетовый облучатель можно в интернет-магазине компании. В нем также представлен ассортимент других медицинских приборов. Каждое наименование имеет описание и фотографии, указана стоимость и характеристики. Это позволяет сравнивать технику между собой по многим критериям, например, показаниям к применению. А также быстро находить и приобретать оптимальные варианты.

Производитель предоставляет гарантии качества, сервисное обслуживание клиентов. Доставка действует по территории Российской Федерации. При необходимости можно воспользоваться услугами консультации специалиста по вопросам выбора и заказа медицинской техники. Оформление и подтверждение заказов, как и их отправка не занимает много времени. Онлайн-платежи защищены. Есть возможность возврата и обмена товаров ненадлежащего качества.

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