Пищевые ароматизаторы компании «Штокмайер Фуд»

Компания является известным мировым производителем. Под маркой «Штокмайер Фуд» создаются разнообразные пищевые ароматизаторы. Они представлены и на российском рынке. Для него разрабатываются ароматизаторы с учетом вкусовых предпочтений и спроса в РФ. Такие добавки применяют для создания различных продуктов питания. Например, кофейных напитков, колбасной продукции и пр.

Каталог ароматизаторов

Для напитков.

Для кондитерских изделий и выпечки.

Для грибной консервации.

Для напитков наподобие кофе, какао, чай.

Для молочных продуктов.

Для морепродуктов.

Для орехов и семян.

Для трав, цветов и пряностей.

Для фруктов и многого другого.

Отличительными особенностями пищевых ароматизаторов производителя являются высокое качество и концентрация, термическая стабильность. Они имеют удобную форму выпуска и реализуются по выгодной стоимости в широком ассортименте. Всего представлено более 20-ти тысяч наименований.

Производитель имеет дочернюю компанию в Российской Федерации. Это позволяет поставлять продукцию на рынок страны по выгодным оптовым и розничным расценкам. В России существует сеть филиалов, дистрибьюторов и торговых представителей, которые располагаются в крупных городах.

Преимущества поставок

Широкий ассортимент продукции, она постоянно на складских площадках в Москве в больших количествах.

Доставка по территории Российской Федерации выполняется бесплатно.

Предоставление потребителям и партнерам образцов для лабораторных и промышленных испытаний.

Поставка пищевых ароматизаторов в любых объемах в различной таре.

Выгодные расценки на крупнооптовые закупки.

При долгосрочном сотрудничестве предоставляется отсрочка платежа.

Возможность разработки пищевых ароматизаторов по индивидуальному заказу, осуществляется флэйвористами в Германии.

Для того чтобы узнать о продукции производителя больше и проконсультироваться по вопросам выбора и заказа пищевых ароматизаторов стоит позвонить менеджеру по телефонам, указанным на сайте. Они предоставят необходимую информацию.

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