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Общество

"В Рождественские дни особенно ясно осознаешь, насколько важно творить благие дела", - Владимир Панов

07 января 2020 07:01  [49] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава города Владимир Панов поздравил нижегородцев с Рождеством Христовым.

"Этот праздник открывает нам дорогу в новый год и, подобно Вифлеемской звезде, указавшей волхвам путь к младенцу Христу, помогает сохранить и уточнить наши нравственные ориентиры!

Каждый добрый человек, независимо от вероисповедания, стремится к свету и радости, желает покоя и благополучия своим близким. Это самые естественные, простые и понятные человеческие чувства! Наверное, поэтому христианский праздник Рождества так любим во всем мире!

В Рождественские дни особенно ясно осознаешь, насколько важно творить благие дела, уметь слушать и слышать друг друга, дарить тепло и заботу окружающим, прощать тех, на кого мы в обиде, помогать нуждающимся.

Искренне желаю вам в наступившем 2020 году здоровья, счастья, радости и неисчерпаемых жизненных сил на добрые дела!" – отмечается в поздравлении.

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