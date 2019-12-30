"В Рождественские дни особенно ясно осознаешь, насколько важно творить благие дела", - Владимир Панов Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава города Владимир Панов поздравил нижегородцев с Рождеством Христовым.

"Этот праздник открывает нам дорогу в новый год и, подобно Вифлеемской звезде, указавшей волхвам путь к младенцу Христу, помогает сохранить и уточнить наши нравственные ориентиры!

Каждый добрый человек, независимо от вероисповедания, стремится к свету и радости, желает покоя и благополучия своим близким. Это самые естественные, простые и понятные человеческие чувства! Наверное, поэтому христианский праздник Рождества так любим во всем мире!



В Рождественские дни особенно ясно осознаешь, насколько важно творить благие дела, уметь слушать и слышать друг друга, дарить тепло и заботу окружающим, прощать тех, на кого мы в обиде, помогать нуждающимся.

Искренне желаю вам в наступившем 2020 году здоровья, счастья, радости и неисчерпаемых жизненных сил на добрые дела!" – отмечается в поздравлении.