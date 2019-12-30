Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января индексируются на 6,6% Общество

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января индексируются на 6,6%. Об этом сообщает Пенсионный фонд РФ.

Показатель в 6,6% выше прогнозной инфляции по итогам 2019 года. Размер фиксированной выплаты и стоимость пенсионного коэффициента, исходя из которых складывается страховая пенсия, после индексации составят 5 686,25 рубля и 93 рубля соответственно.

В результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тысячу рублей в месяц, а ее средний размер составит 16,5 тысяч рублей.

При этом у каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.

К примеру, если страховая пенсия по инвалидности неработающего пенсионера на конец 2019 года составляет 10 137 рублей, после индексации она увеличится на 669 рублей и составит 10 806 рублей.

Если страховая пенсия по старости неработающего пенсионера на конец года составляет 16 437 рублей, после индексации она увеличится на 1 085 рублей и составит 17 522 рубля.

Ниже приведены суммы увеличения пенсии исходя из ее размера.

Страховые пенсии в январе будут повышаться в соответствии с введенным в 2019 году механизмом индексации сверх прожиточного минимума. Он обеспечивает прибавку к выплатам даже в том случае, если пенсионеру установлена социальная доплата.

То есть, сначала доходы пенсионера, включающие пенсию и другие выплаты, доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума пенсионера в регионе, а затем к этой сумме устанавливается прибавка по итогам индексации. Таким образом, все неработающие пенсионеры, кому положена индексация, гарантированно получат повышение выплат в январе.

По предварительным данным, индексация коснется 32 млн неработающих пенсионеров. Выплаты пенсионерам, которые в течение года завершат работу, также будут повышены, на все пропущенные индексации.

Некоторым пенсионерам, получающим средства через банк, проиндексированная пенсия за январь будет перечислена до новогодних праздников, начиная с 30 декабря.