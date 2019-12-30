Новые технологии канализационных систем

С развитием общества развиваются и технологии. Сегодня новые технологии канализационных систем уже ни для кого не является новинкой или чем-то необычным. Строятся огромные архитектурные шедевры в виде вилл, коттеджей и других загородных имений. Вместе с ними развивается и канализационная система (подробности на сайте), которая должна обеспечить владельцу дома комфортную жизнь без проблем и хлопот.

Если раньше централизованная канализационная система считалась намного цивилизованней автономной, которая ограничивалась простой выгребной ямой с дном или без него, тогда и услуга выкачка ям пользовалось большим спросом. Но теперь автономная канализация по конструкции и принципу действия стала намного сложнее централизованной канализационной системы.

Современная загородная канализация – это либо септик, либо целая автономная очистительная система, позволяющая очистить стоки до 98%. В загородную канализацию часто входит колодец-септик и фильтровой колодец. Иногда, в зависимости от конструкции автономной канализации, может присутствовать дренаж, выводящий стоки в грунт для подземной фильтрации.

Новейшие технологии систем канализации поставили их на новую ступень развития. Стоки, даже химического состава, теперь не страшны для экологии, ведь они будут переработаны и очищены. Современную канализацию, которая способна очистить бытовые стоки до 98% смело можно считать совершенной. Ведь жидкость после прохождения всех стадий очистки можно использовать в качестве технической воды.

Биологическая очистительная система имеет некоторые отличия в сравнении с септиком. А именно, в толщу сточной воды поступает воздух. С его помощью быстро развиваются аэробные бактерии, которые вместе с кислородом разлагаю всю органику в сточной воде. Теперь очищенной водой можно даже поливать цветы.

Способы организации канализации в частном доме

Рассмотрим способы организации канализации в доме, которые есть сегодня. Их достаточно много. Самым простым и самым дешевым способом отведения отходов из дома является выгребная яма. Она может быть с дном и без дна, так же существуют ямы шамбо (которые не выделяют запахи благодаря специальным биологическим добавкам). Какой бы не была яма, принцип у них один – накопить максимальное количество стоков, которые потом нужно будет удалить с помощью ассенизаторской машины. Выгребные ямы запрещены в некоторых регионах России, поэтому постепенно изживают себя.

Локальные очистные станции

В последнее время стали очень популярными среди владельцев загородных домов, коттеджей и больших дач. На современном рынке насчитывается около 50 видов подобных сооружений, так что выбрать есть из чего. Все они классифицируются по степени очистки стоков, по способу монтажа, по габаритным размерам и, в конце концов, по стоимости, которая многим очень важна. По принципу работы очистные сооружения локального типа делятся на септики и очистные сооружения для глубокой биологической очистки.

Септики

Самое востребованное очистное оборудование на сегодняшний день. Принцип работы у них заключается в очистке сточной воды с помощью специальных анаэробных бактерий, которые питаются органическим содержимым стоков. При отсутствии кислорода (а септик герметичная емкость) эти бактерии размножаются, поэтому нет необходимости каким-то образом заботиться о них. Но это еще не все способы, которые возможны для организации канализационной системы в доме, которые можно сегодня использовать.

Станции глубокой биологической очистки

Способны очистить сточную воду на 97-98%, что позволяет в дальнейшем использовать ее в качестве технической воды. То есть мыть машину или поливать неплодоносные деревья и кусты.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.