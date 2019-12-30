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Общество

Воздухоплавательная "Рождественская фиеста" планируется в Нижнем Новгороде

01 января 2020 16:56  [81] Общество
фото: Владимир Яшин

фото: Владимир Яшин

Воздухоплавательная "Рождественская фиеста" планируется в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, полёты тепловых аэростатов (воздушных шаров) пройдут утром 5, 6 и 7 января. Однако точная дата и время будут зависеть от погодных условий.

Планируется, что одновременно в фиесте будут участвовать минимум пять шаров.

Стартовать они будут от Нижегородской ярмарки. Там же будут организованы привязные подъёмы.

Ранее сообщалось, что международный фестиваль воздушных шаров предложено провести на 800-летие Нижнего Новгорода.

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