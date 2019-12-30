фото: Владимир Яшин
Воздухоплавательная "Рождественская фиеста" планируется в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы.
Согласно информации, полёты тепловых аэростатов (воздушных шаров) пройдут утром 5, 6 и 7 января. Однако точная дата и время будут зависеть от погодных условий.
Планируется, что одновременно в фиесте будут участвовать минимум пять шаров.
Стартовать они будут от Нижегородской ярмарки. Там же будут организованы привязные подъёмы.
Ранее сообщалось, что международный фестиваль воздушных шаров предложено провести на 800-летие Нижнего Новгорода.
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