Воздухоплавательная "Рождественская фиеста" планируется в Нижнем Новгороде Общество

фото: Владимир Яшин

Воздухоплавательная "Рождественская фиеста" планируется в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, полёты тепловых аэростатов (воздушных шаров) пройдут утром 5, 6 и 7 января. Однако точная дата и время будут зависеть от погодных условий.

Планируется, что одновременно в фиесте будут участвовать минимум пять шаров.

Стартовать они будут от Нижегородской ярмарки. Там же будут организованы привязные подъёмы.

Ранее сообщалось, что международный фестиваль воздушных шаров предложено провести на 800-летие Нижнего Новгорода.