Итоги 2019 года: более 150 человек назначены на посты из базы проекта "Команда Правительства" Нижегородской области Политика

Более 150 человек назначены за 2019 год на различные посты из базы проекта "Команда Правительства". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На портале "Команда Правительства" на сегодняшний день зарегистрировались более 38 тысяч человек, более 14 тысяч из них полностью заполнили анкеты, только в течение текущего года более 150 — назначены на различные посты с помощью возможностей программы. 12 руководителей из них – это высшие должностные лица регионального и муниципального уровней.

"Первый этап Стратегии развития Нижегородской области называется "Трансформация системы управления регионом". Полнота и успешность реализации данного этапа существенно влияет на дальнейший сценарий развития экономики", — подчеркнул Глеб Никитин.

В проекте принимают участие люди разных возрастов, большинство из них — от 35 до 45 лет. Среди участников — представители 58 регионов России.

Ранее, проект "Команда Правительства" был презентован на Московском финансовом форуме.

Напомним, что и.о. министра социальной политики Нижегородской области Алексей Исаев, пройдя отборочные процедуры "Команды правительства" и подтвердив свои профессиональные компетенции, в середине апреля 2019 года назначен на пост главы министерства.

Алексей Коротков, выбранный из базы "Команда правительства", назначен замминистра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Также министром культуры Нижегородской области была назначена Надежда Преподобная, министром экологии - Денис Егоров, а заместителем главы Нижнего Новгорода по информационным технологиям - Алексей Карапузов. Один из резервистов - Андрей Гнеушев был назначен заместителем губернатора Нижегородской области.