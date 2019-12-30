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Общество

Аварийные строения обнаружены на нижегородской Стрелке

02 января 2020 13:01  [47] Общество

Аварийные строения обнаружены в ходе проверки территории нижегородской Стрелки. По одному из участков министерство имущественных и земельных отношений региона решило расторгнуть договор аренды с арендатором.

Участки расположены рядом с собором им.Александра Невского. Первый – в районе дома № 7В по ул.Стрелка. Обнаружены аварийные постройки капитального характера, строительный мусор. Одно из помещений завалено легкогорючими материалами: деревянными оконными рамами и пластиковыми рейками.

Второй участок находится рядом с домом № 7 по ул.Стрелка. На нем возведено разрушенное кирпичное строение без крыши, документов на строение собственники не представили. Установлены многочисленные нарушения земельного, природоохранного законодательства: на участке – железные балки, кирпичи, бетонные плиты, железные бочки, распиленные деревья.

"Участки находятся в непотребном состоянии. Это совершенно недопустимо, особенно вблизи таких знаковых объектов как собор им.Александр Невского, стадиона, самой Стрелки. По первой территории принято решение направить информацию в уполномоченные органы для привлечения к ответственности собственника аварийных построек за захламление прилегающей территории и нарушения законодательства. По второй в начале 2020 года мы будем расторгать договор. Это, конечно, полная бесхозяйственность", - отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

В выездной проверке также приняли участие специалисты министерства экологии, а также регионального ГУ МЧС.

Напомним, что в начале декабря 2019 года нижегородское минимущества провело проверку в отношении участков рядом с кафе "Робинзон". Выездные проверки — часть комплексной работы по контролю за целевым использованием арендованных земельных участков, которая проводится министерством по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Ранее архсовет определил варианты установки памятника Александру Невскому в Нижнем Новгороде: на Благовещенской площади и возле восточного входа в собор на Стрелке.

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