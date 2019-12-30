Иномарка столкнулась с пассажирским автобусом в Арзамасском районе: два человека погибли Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Иномарка столкнулась с пассажирским автобусом 2 января 2020 года в Арзамасском районе при повороте на с. Шатовка. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В результате ДТП пострадали 6 человек, из них погибли 2 человека (водитель и пассажир легкового автомобиля). Пострадавшие пассажиры автобуса госпитализированы в городскую больницу им. М.Ф. Владимирского. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что суд арестовал виновника другой аварии на Бору, где погиб четырехлетний ребенок.