Иномарка столкнулась с пассажирским автобусом в Арзамасском районе: два человека погибли

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Иномарка столкнулась с пассажирским автобусом 2 января 2020 года в Арзамасском районе при повороте на с. Шатовка. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В результате ДТП пострадали 6 человек, из них погибли 2 человека (водитель и пассажир легкового автомобиля). Пострадавшие пассажиры автобуса госпитализированы в городскую больницу им. М.Ф. Владимирского. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что суд арестовал виновника другой аварии на Бору, где погиб четырехлетний ребенок.
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