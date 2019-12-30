Последние новости рубрики Общество
03 января 2020 11:12  [66] АПЗ победил в нескольких номинациях национального конкурса "Серебряные нити"
03 января 2020 10:50  [127] Два ФАПа планируется построить в Нижегородской области в 2020 году
02 января 2020 13:01  [446] Аварийные строения обнаружены на нижегородской Стрелке
02 января 2020 09:48  [366] Охота на косулю и лося закрылась в Нижегородской области
01 января 2020 18:04  [320] Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января индексируются на 6,6%
01 января 2020 16:56  [678] Воздухоплавательная "Рождественская фиеста" планируется в Нижнем Новгороде
01 января 2020 11:00  [404] Три станции мониторинга состояния воздуха установлены в Нижнем Новгороде
01 января 2020 09:59  [485] Сезон охоты на боровую дичь с подружейными собаками завершился в Нижегородской области
01 января 2020 00:12  [913] Первая неделя в 2020 году "порадует" нижегородцев плюсовой температурой
31 декабря 2019 15:18  [342] Новый год вовлекает нас в сказочную круговерть и дарит светлые чувства, - Наталья Назарова
Общество

Два ФАПа планируется построить в Нижегородской области в 2020 году

03 января 2020 10:50  [127] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Два ФАПа планируется построить в Нижегородской области в 2020 году. Об этом сообщает региональное министерство строительства.

Фельдшерско-акушерские пункты будут построены в д.Лужайки (Шахунья) и в д.Зеленые горы (Вадский район).

"В наступившем году мы продолжаем реализацию программы развития первичной медико-санитарной помощи в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В эту программу, разработанную на федеральном уровне по поручению президента России Владимира Путина, попадают населенные пункты численностью до 50 тысяч человек", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В 2019 году были построены и оснащены оборудованием 7 фельдшерско-акушерских пунктов: в селе Языково Пильнинского района, деревне Галибиха Воскресенского района, селе Горки Спасского района, деревне Полупочинки Дивеевского района, селе Михеевка Ардатовского района, деревне Старое Щербино Павловского района и деревне Ушаково Богородского района.

Отметим, что в Спасском, Ардатовском, Дивеевском и Павловском районах здания ФАПов введены в эксплуатацию в середине декабря, по ФАПу в Ушаково подготовлен пакет документов для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию. После завершения процедуры передачи прав собственности в ЦРБ муниципальных образований и проведения процедуры лицензирования фельдшерско-акушерские пункты начнут принимать пациентов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph