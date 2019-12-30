Два ФАПа планируется построить в Нижегородской области в 2020 году Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Два ФАПа планируется построить в Нижегородской области в 2020 году. Об этом сообщает региональное министерство строительства.

Фельдшерско-акушерские пункты будут построены в д.Лужайки (Шахунья) и в д.Зеленые горы (Вадский район).

"В наступившем году мы продолжаем реализацию программы развития первичной медико-санитарной помощи в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В эту программу, разработанную на федеральном уровне по поручению президента России Владимира Путина, попадают населенные пункты численностью до 50 тысяч человек", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В 2019 году были построены и оснащены оборудованием 7 фельдшерско-акушерских пунктов: в селе Языково Пильнинского района, деревне Галибиха Воскресенского района, селе Горки Спасского района, деревне Полупочинки Дивеевского района, селе Михеевка Ардатовского района, деревне Старое Щербино Павловского района и деревне Ушаково Богородского района.

Отметим, что в Спасском, Ардатовском, Дивеевском и Павловском районах здания ФАПов введены в эксплуатацию в середине декабря, по ФАПу в Ушаково подготовлен пакет документов для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию. После завершения процедуры передачи прав собственности в ЦРБ муниципальных образований и проведения процедуры лицензирования фельдшерско-акушерские пункты начнут принимать пациентов.