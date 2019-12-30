Четвертые в России: посевы льна выросли в Нижегородской области на треть Экономика

Посевы льна выросли в Нижегородской области на треть по итогам 2019 года. Об этом сообщили в региональном минсельхозе 3 января 2020 года. Посевная площадь составила 4,5 тысяч га.

Производство льноволокна составило 4,6 тысяч тонн, что на 35% выше уровня прошлого года.

"В этом году в регионе работали меры господдержки льноводства: аграрии получали субсидии на покупку специализированной техники, субсидии за приобретенные элитные семена льна и произведенное и реализованное льноволокно. Всего из федерального и областного бюджета на эти цели было выделено около 82 млн рублей", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сейчас короткое волокно поставляется для производства строительных материалов, ватина, канатов, шпагата в Костромскую и Ивановскую области, республику Башкортостан.

"На рынке и, прежде всего, на экспортном рынке, больше всего ценится длинное льноволокно, которое пока в Нижегородской области не производится. Нам важно решить эту задачу, так как это позволит нижегородским агропредприятиям выйти на новые экспортные рынки, получить дополнительные доходы, создать рабочие места. В 2019 году в Шарангском районе создан сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой производственный кооператив ССПК "Шарангский лен", куда вошли порядка 10 предприятий. Они планируют приобрести и установить оборудование для выработки длинного волокна, мы будем поддерживать этот проект", - рассказал Глеб Никитин.

Напомним, в 2018 году по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в регионе был разработан проект "Экспорт продукции АПК" в соответствии с указом президента.

Господдержка в размере 26,7 млн рублей оказана нижегородским аграриям за увеличение посевов льна на 10 и более гектар. Новую господдержку предоставят нижегородским сельхозтоваропроизводителям, которые введут в оборот 300 и более гектар ранее неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.

Кроме того, "Руслен-конопля" планирует построить завод по переработке льна на участке размером 22 га восточнее территории Сеймовской птицефабрики в Володарском районе Нижегородской области.