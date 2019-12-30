Жителей Дзержинска обучат правильно искать пропавших Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

Жителей Дзержинска обучат правильно искать пропавших. Как сообщает ПСО "Волонтер", присоединиться к обучению может любой желающий.

Занятие по оказанию первой помощи пройдет 15 января 2020 года в 15:00 в здании ЕДДС (ул. Урицкого, 12). Продолжительность 3-3,5 часа с перерывами.

Занятие по видам и технологии поиска, работой с оборудованием пройдет 26 января в 11:30. Продолжительность 2-2,5 часа с перерывами. Также будут организованы занятие по картографии и работа с Sas.Planet, создание сетки, заливка в навигаторы и навигационные программы для записи треков.

Необходима предварительная регистрация, подробности в официальной группе соцсети ВКонтакте.