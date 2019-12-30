"Активное участие нижегородцев во многих проектах – самый важный результат 2019 года", - Владимир Солдатенков Политика

"Активное участие жителей во многих проектах – самый важный результат 2019 года", - заявил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков, комментируя отчет губернатора региона Глеба Никитина.

"Год был достаточно успешным и плодотворным. И в плане взаимодействия депутатского корпуса, и в плане взаимодействия областного правительства, регионального отделения партии "Единая Россия". Были открыты сотни объектов в рамках нацпроектов. Самое главное, что в их приемке участвовало большое количество жителей региона: это и волонтеры, и общественные контролеры", - добавил он.

"Другой важный факт — высокий электоральный эффект. Пример такого голосования по ФКГС был в ноябре, когда в голосовании приняли участие 240 тысяч жителей Нижегородской области. Они не просто проголосовали за определенную территорию, они сконструировали будущее данной территории. Участвовали и молодые, и умудренные опытом. Нам важен этот симбиоз. Сегодня мы можем говорить о народном бюджете — только по этому году было выделено 900 миллионов рублей. Граждане решали сами, на что потратить эти деньги. Главный эффект — это солидарность населения. Мы вместе сделали многое и продолжим эту работу и в следующем году", - заключил Владимир Солдатенков.