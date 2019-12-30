Преимущества работы в «Перекрестке»

"Перекресток" – большая торговая сеть, которая существует с 1995 года. Однако уникальная концепция разработана была только в 2014 году. Именно с этого времени по отзывам сотрудников работа в этой сети приносит удовольствие и имеет много плюсов.

Молодых студентов привлекает работа в Перекрестке вакансии продавцов-консультантов, кассиров и т.п. Все сотрудники будут получать белую заработную плату, социальный пакет, официальное трудоустройство, премии раз в квартал и доплату за питание. При всем этом большинство людей привлекает удобный гибкий график работы.

Все без исключения получают горячее питание со скидкой. Это стало доступно благодаря тому, что «Перекресток» имеет собственное производство. Минимальное время работы составляет 4 часа, что оптимально подходит для студентов дневной формы обучения, подростков или девушек, которые ухаживают за маленьким ребенком. Максимальные смены длятся 12 часов. Это доступно для тех, кто выбирает график 2 через 2. Наиболее популярный график – 8 часов в день пять дней в неделю. Помимо этого, у каждого работника есть своя униформа. Зимой она теплая и согревает в холодном помещении.

Обратившись по горячей линии можно узнать о востребованности вакансии в том или ином регионе. Если вы совершеннолетний, но без опыта работы – не беда. Вы будете претендовать на должность сотрудника младшего звена. Работодатели для всех организуют медицинский осмотр и оформляют трудовую книжку. Для амбициозных молодых людей предусмотрен карьерный рост. Все дни стажировки оплачиваются. Обычно этот срок составляет от трех до шести месяцев в зависимости от опыта и должности работы.

В штат обычно берут молодых людей в возрасте от двадцати до двадцати четырех лет. Если у вас есть желание, но совсем нет опыта – вас всему обучат. Сейчас большой интерес проявляется к логистам, специалистам в сфере ИТ, финансистам, маркетологам, специалистам занятым управлением запасами и персоналом. «Перекресток» - это отличный старт в карьере. Если хотите стать частью большой компании, то заполняйте анкету на официальном сайте.

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