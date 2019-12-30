Опубликован список нижегородских АЗС с опасным топливом Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Росстандарт опубликовал список АЗС, где в 2019 году реализовывалось фальсифицированное топливо.

В прошлом году Росстандарт реализовывал на территории России проект "Топливо без обмана", в рамках которого на автозаправочных станциях, расположенных на территории страны, брались пробы топлива и исследовались в лабораториях.

Всего в перечень АЗС, реализующих опасно топливо, вошли 157 российских заправочных станций, две из них расположены в Нижегородской области, а именно в г.Бор.

Росстандарт поясняет, что борская автозаправочная станция №108 (владелец - ИП Кудряшов С.Г., ИНН 211077035867, зарегистрирован в Чувашской Республике) находится в пер.Полевом, д.8.

Эта АЗС продавала летнее дизельное топливо ЕВРО, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5), массовая доля серы в котором составила 5995 мг/кг. Однако, норма доли серы для дизельного топлива данной марки не должна превышать 10 мг/кг.

Еще одна борская АЗС (№100) находится на ул.Нахимова, д.1. Владельцем заправки является ООО "Борский силикатный завод" (ИНН 5246037803, зарегистрирован в Нижнем Новгороде, ул. Юлиуса Фучика, д.38, офис 208).

АЗС реализовывала межсезонное дизельное топливо дизельное ЕВРО, экологического класса К5 (ДТ-Е-К5), но у этого дизтоплива массовая доля серы составила 56,9 мг/кг при норме не более 10 мг/кг.

В ноябре 2019 года сообщалось, что доля оборота фальсификата топлива в Нижегородской области не превышает 5%.