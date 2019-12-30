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Общество

Брачный возраст хотят скорректировать в России

05 января 2020 11:15  [49] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Правительство РФ рассмотрит возможность корректировки брачного возраста для граждан.

Соответствующая инициатива входит в перечень законопроектной работы федеральных властей на 2020 год. Подробности законопроекта в плане не приводятся. Его подготовкой займется минюст России, а также заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

Предполагается, что изменения коснуться статьи 13 Семейного кодекса РФ (о том, что брачный возраст наступает с 18 лет и об уважительных причинах, позволяющих вступить в брак в 16 лет), а также статьи 26 ФЗ "Об актах гражданского состояния" (в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак).

В соответствие с планом, поправки должны поступить в правительство РФ в декабре 2020 года, а в феврале 2021 года пакет документов внесут на рассмотрение Госдумы.

Статья 13 Семейного кодекса фиксирует действующий возраст для вступления в брак. На общих основаниях оформить официальные брачные отношения можно в 18 лет. В исключительных обстоятельствах возраст снижается до 16 лет. Правительства субъектов России наделены правом снижать брачный возраст в рамках своей области. Максимальные ограничения отсутствуют.

Участники, желающие оформить союз до 18 лет, должны соблюдать следующие требования: личная просьба девушки и юноши на регистрацию отношений; достижение 16 лет; письменное согласие местных органов самоуправления на регистрацию брака; наличие уважительных причин для женитьбы; получение полной дееспособности (трудоустройство на полный рабочий день, регистрация ИП).

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