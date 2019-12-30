Всероссийские соревнования по рыболовному спорту пройдут в Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Всероссийские соревнования по рыболовному спорту пройдут в Нижегородской области в 2020 году. Об этом сообщили в региональном комитете госохотнадзора.

"Сегодня рыболовный спорт - один из официальных видов спорта в Российской Федерации, и он пользуется большой популярностью у нижегородцев - ведь стать участником может каждый желающий. Наши спортсмены-рыболовы с достоинством представляют область на всероссийских и международных соревнованиях. Кроме того, рыболовный спорт – это популяризация активного и здорового образа жизни и бережного отношения к природным ресурсам", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В комитете добавили, что 12-16 марта 2020 года в Нижегородской области состоится первенство Центрального и Приволжского федеральных округов по ловле на мормышку со льда.

9-13 июля на Гребном канале в Нижнем Новгороде пройдут чемпионат России по ловле поплавочной удочкой, чемпионат России по ловле поплавочной удочкой среди женщин и первенство России по ловле поплавочной удочкой.

13-17 августа в Воротынском районе рыболовы смогут принять участие в чемпионате России по ловле спиннингом с лодок.

Кроме того, в августе 2020 года состоится Городской рыболовный фестиваль, посвященный Дню города Нижнего Новгорода.