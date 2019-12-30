Юный саровчанин, находясь в Мордовии, перевел мошенникам 17 тысяч рублей за интимные услуги Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Юный житель Сарова Нижегородской области, находясь у друзей в Саранске, стал жертвой мошенников, перечислив им 17 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Мордовии.

В ведомстве пояснили, что 18-летний житель Сарова обратился в полицию 4 января. В своем заявлении он указал, что находился в бане с друзьями и решил познакомиться с девушкой для оказания ему услуг интимного характера.

Юноша позвонил по телефону, который был опубликован в объявлении в сети Интернет, и ответившая на звонок девушка согласилась на свидание, но попросила предоплату.

Девушка попросила нижегородца перевести ей на карту 1,5 тысячи рублей, однако чуть позже сообщила, что деньги не поступили, и потребовала повторить процедуру. Это повторялось неоднократно, пока молодой человек не перевел на карту незнакомке 17 тысяч рублей.

После того, как у него закончились деньги, он сообщил об этом девушке, на что она ответила, что средства так и не поступили на карту и встречаться с ним она не будет.

После этого молодой человек осознал, что стал жертвой мошенников. Он вновь позвонил незнакомке, но на этот раз нижегородцу ответил мужчина, имитирующий южный акцент, который сказал, что девушка, с которой он общался, является его дочерью, и потребовал больше не беспокоить.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и разыскивают причастных к данному преступлению.