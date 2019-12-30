ГАЗ приостановит производство до 24 января

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Горьковский автозавод приостановит производственную деятельность с 9 по 24 января, отправив сотрудников в корпоративный отпуск. Об это НИА "Нижний Новгород" сообщили на ГАЗе.
В компании добавили, что данный отпуск является ежегодным и согласованным с профсоюзным комитетом предприятия.
С 9 января Горьковский автозавод приступит к модернизации производственных линий для подготовки к выпуску низкопольного микроавтобуса "ГАЗель CITY". Эта модель станет главной новинкой компании в 2020 году.
Также во время приостановки производства на территории Горьковского автозавода пройдет подготовка к выпуску новых модификаций стреднетоннажных грузовых автомобилей. Сейчас речь идет о подготовке сборочного конвейера.
Во время корпоративного отпуска на ГАЗе также состоится сервисное обслуживание оборудования, ремонтные и пуско-наладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства.
Ранее сообщалось, что ГАЗ рассматривает возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября по 20 апреля 2019 года. Это могло произойти в связи с ухудшением ситуации на рынке коммерческого транспорта из-за санкций США.
Однако позже компания сообщила, что пока не намерена предпринимать такие меры, поскольку предприятия Группы ГАЗ загружены госзаказом по поставке в регионы школьных автобусов и машин скорой помощи.
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