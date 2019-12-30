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Экономика

ГАЗ приостановит производство до 24 января

05 января 2020 17:37  [1] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Горьковский автозавод приостановит производственную деятельность с 9 по 24 января, отправив сотрудников в корпоративный отпуск. Об это НИА "Нижний Новгород" сообщили на ГАЗе.

В компании добавили, что данный отпуск является ежегодным и согласованным с профсоюзным комитетом предприятия.

С 9 января Горьковский автозавод приступит к модернизации производственных линий для подготовки к выпуску низкопольного микроавтобуса "ГАЗель CITY". Эта модель станет главной новинкой компании в 2020 году.

Также во время приостановки производства на территории Горьковского автозавода пройдет подготовка к выпуску новых модификаций стреднетоннажных грузовых автомобилей. Сейчас речь идет о подготовке сборочного конвейера.

Во время корпоративного отпуска на ГАЗе также состоится сервисное обслуживание оборудования, ремонтные и пуско-наладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства.

Ранее сообщалось, что ГАЗ рассматривает возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября по 20 апреля 2019 года. Это могло произойти в связи с ухудшением ситуации на рынке коммерческого транспорта из-за санкций США.

Однако позже компания сообщила, что пока не намерена предпринимать такие меры, поскольку предприятия Группы ГАЗ загружены госзаказом по поставке в регионы школьных автобусов и машин скорой помощи.

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