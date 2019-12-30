Какие блюда наиболее опасны в ресторанах, - рекомендации Роспотребнадзора

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Роспотребнадзор опубликовал перечень блюд, которые наиболее опасны при употреблении в ресторанах с точки зрения возникновения инфекции.
Наиболее опасны, по мнению специалистов, являются многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень.
Роспотребнадзор предупреждает, что бактерии и вирусы могут находиться и на поверхности плохо промытых фруктов и овощей. С едой могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А.
Причинами отравления, чаще всего является халатное отношения владельцев и работников ресторана: использование некачественных продуктов при изготовлении блюд, отсутствие достаточного количества разделочного инвентаря, нарушение санитарных требований при мытье посуды, недостаточное количество столовой посуды и т.д.
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