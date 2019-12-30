Последние новости рубрики Общество
05 января 2020 17:53  [201] Какие блюда наиболее опасны в ресторанах, - рекомендации Роспотребнадзора
05 января 2020 14:50  [237] Брачный возраст хотят скорректировать в России
05 января 2020 12:37  [248] Земля максимально приблизилась к Солнцу 5 января
05 января 2020 12:35  [405] Опубликован список нижегородских АЗС с опасным топливом
05 января 2020 10:12  [112] Более 14 млрд рублей потратят нижегородские власти на ремонт школ и детсадов
05 января 2020 09:10  [250] Всероссийские соревнования по рыболовному спорту пройдут в Нижегородской области
05 января 2020 00:00  [384] Сильных морозов в Нижнем Новгороде до середины января не будет
04 января 2020 12:26  [284] Сведения о 51 особо охраняемой природной территории внесены в ЕГРН Нижегородской области
03 января 2020 18:43  [443] Жителей Дзержинска обучат правильно искать пропавших
03 января 2020 15:21  [406] Минэкологии Нижегородской области готовит список необходимых для расчистки водоемов
Общество

Какие блюда наиболее опасны в ресторанах, - рекомендации Роспотребнадзора

05 января 2020 17:53  [201] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Роспотребнадзор опубликовал перечень блюд, которые наиболее опасны при употреблении в ресторанах с точки зрения возникновения инфекции.

Наиболее опасны, по мнению специалистов, являются многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень.

Роспотребнадзор предупреждает, что бактерии и вирусы могут находиться и на поверхности плохо промытых фруктов и овощей. С едой могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А.

Причинами отравления, чаще всего является халатное отношения владельцев и работников ресторана: использование некачественных продуктов при изготовлении блюд, отсутствие достаточного количества разделочного инвентаря, нарушение санитарных требований при мытье посуды, недостаточное количество столовой посуды и т.д.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph