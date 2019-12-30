Свыше 8 тысяч процедур самопроверки прошли нижегородские предприниматели с момента запуска портала "Электронный инспектор" Экономика

Свыше 8 тысяч процедур самопроверки прошли нижегородские предприниматели с момента запуска портала "Электронный инспектор". Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

В 2018 году минэкономразвития и министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона по поручению главы региона Глеба Никитина запустили интернет-сервис самопроверок бизнеса на соответствие требованиям законодательства, исполнение которых проверяется в ходе контрольно-надзорных мероприятий.

На сервисе самопроверок будут доступны 30 сценариев в рамках 18 видов регионального и муниципального контроля, а также переданных полномочий по федеральным видам надзора.

Интерактивные сценарии – это перечень вопросов, состав и последовательность которых изменяется в зависимости от ответов пользователей.

Таким образом, предприниматель видит только тот набор требований, который в рамках вида контроля предъявляется именно к его бизнесу.

По итогам плановых и внеплановых проверок в I полугодии 2019 года по 13 видам регионального контроля было наложено 20,5 млн рублей штрафов за нарушение обязательных требований.

"Это существенная финансовая нагрузка, которую предприниматели могут снизить, регулярно проходя самопроверку по разработанным сценариям и корректируя свою деятельность в соответствии с полученными результатами. Аналогов проекта в настоящее время нет", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Для дальнейшего развития сервиса министерство экономического развития и инвестиций региона планирует в 2020 году увеличение видов контроля, по которым будут созданы сценарии самопроверок, а также создание ряда преференций для представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые успешно прошли процедуру самопроверки и показали соответствие всем требованиям законодательства", - добавил губернатор.

В настоящее время на портале Самопроверка.рф (http://самопроверка.рф/Mainpage) уже доступны сценарии по контролю в сфере деятельности легковых такси; приема на работу инвалидов; в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами; в сфере архивов; лесного хозяйства.

Напомним, что проект "Сервис умных самопроверок "Электронный инспектор" стал победителем VII Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации "Проф-IT 2019".

Сервис умных самопроверок находится по адресу: самопроверка.рф

Напомним также, что Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где началась работа по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости".