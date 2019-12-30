Фермерам предоставят бесплатные торговые места на проводимых в рамках программы "Покупай нижегородское" ярмарках Экономика

Фермерам предоставят бесплатные торговые места на проводимых в рамках программы "Покупай нижегородское" ярмарках.

Как сообщили в региональном минпроме, данная практика организации ярмарок дает возможность потребителям приобретать экологически чистые продукты без наценок.

Список ярмарок, которые проводятся в районах области в рамках программы "Покупай нижегородское" на 2020 год уже формируется.

Информация об этих мероприятиях будет размещена на сайте министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области по адресу https://minprom.government-nnov.ru/?id=157281 Для участия необходимо связаться с представителем администрации района, телефон которого будет указан в списке.