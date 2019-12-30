Свыше 40 млн рублей выделено на компенсацию затрат по созданию социального бизнеса в моногородах Нижегородской области в 2019 году Экономика

Порядка 16 тыс. жителей в моногородах получат дополнительные социальные услуги. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, одним из важных мероприятий национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в 2019 году стала поддержка социально ориентированных предпринимателей в моногородах. 46 млн рублей были направлены на компенсацию затрат на создание социального бизнеса.

Как сообщили в региональном минпроме, в 2019-м открылись свыше полусотни социальных проектов в Балахнинском, Выксунском, Городецком, Кулебакском и Павловском районах области. Благодаря господдержке проектов в регионе создано 100 рабочих мест в сфере социального бизнеса.

По данным Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области поддержку получили 53 проекта, по созданию или развитию детских образовательных, досуговых, медицинских и реабилитационных центров, и организаций, связанных с оказанием помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Например, поддержку получил проект детский развивающий центр "Ладошки" в Кулебаках, где буду проводится занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. На ремонт помещения и приобретение необходимых материалов средства направлены балахнинскому предприятию "Березка", в котором оказывают помощь маломобильным гражданам по уходу на дому. Также поддержка направлена на развитие социальной парикмахерской в г. Павлово, которая предоставляет услуги по льготным ценам незащищенным категориям граждан.

Напомним, центр и горячая линия "Мой бизнес" открылись в начале ноября 2019 года в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Замечания и предложения по работе центра и горячей линии "Мой бизнес" предприниматели могут сообщать по телефону 435-17-00 в рабочее время.

Напомним, что по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь их надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов — это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".