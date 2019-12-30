"Единая Россия" организовала благотворительное новогоднее представление в Дзержинске Культура и отдых

Фото предоставлено НРО Единой России

"Единая Россия" организовала благотворительное новогоднее представление в Дзержинске.

Как сообщает пресс-служба НРО "Единой России", 150 детей, оставшихся без попечения родителей, а также из многодетных и малообеспеченных семей посетили новый новогодний спектакль и праздник в Дзержинском драматическом театре.

Мероприятие организовано депутатами - членами фракции "Единой России" городской Думы Дзержинска при содействии местного отделения партии.

По словам воспитателя социального приюта для детей и подростков Ларисы Федоровой, для ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, такие праздники очень нужны, некоторые из них впервые пришли в театр, побывали на новогоднем представлении.

"Наши дети ждали этого дня, готовились. Это замечательно, что они почувствовали новогоднее настроение, посмотрели очень красивый и добрый спектакль, получили радостные эмоции, их поздравил настоящий Дед Мороз", - рассказала она.

Новая постановка драмтеатра "Кот Федот и Новый год" - это смешная и поучительная история про Бабу-Ягу и лесную нечисть, главный герой - кот, который вырос из милого, маленького котенка в капризного и избалованного обжору и эгоиста.

Дети смотрели сказку с большим интересом. Спектакль поднял всем зрителям настроение шутками, песнями и зажигательными танцами.

"Понравились особенно Кикимора и Соловей-Разбойник – они очень веселые и озорные! И Дед Мороз – потому что он пришел с подарками для всех. А вот кот Федот за свое поведение остался без подарка, но он обещал исправиться и даже попросил у Бабы Яги прощения", - поделился впечатлениями 6-летний Миша.

"Все очень зрелищно, ярко, весело! Танцы красивые, костюмы, музыка. Я, как мама, оценила, прежде всего, добрый воспитательный посыл сказки, - поддержала разговор мама Миши. - Сказка учит вниманию к близким, прощению и вере в новогоднее волшебство!".

Детский спектакль "Кот Федот и Новый год" - премьера в драмтеатре, которая была поставлена в этом году в рамках партийного проекта "Культура малой Родины".

"Благодаря этому партийному проекту появился такой замечательный подарок к Новому году для детей и взрослых. Наш театр драмы уже не первый год участвует в этом партийном проекте. Средства идут как на постановку премьер, так и на материально-техническое обеспечение театра, - рассказала депутат городской Думы, куратор партпроекта в Дзержинске Галина Демахина. - Новый детский спектакль получился очень зрелищным и ярким, с хорошими костюмами, художественно-пластическим оформлением сцены. И в эти новогодние дни мы постарались подарить праздник детям, которым он

особенно нужен".

"Такие благотворительные акции стали уже доброй традицией. Местное отделение "Единой России" и наша фракция в гордуме постоянно организуют благотворительные акции и праздники для детей, чтобы они заряжались новогодним настроением, и, конечно, получали подарки, - отметила Галина Демахина. - Такие мероприятия будут продолжаться. Мы желаем каждому здоровья, радостных событий и исполнения самых заветных желаний!".

После спектакля в фойе театра детей ждали интерактивные игры с Дедом Морозом и героями спектакля, загадки, танцы и подарки.

СПРАВКА:

В 2019 году в партийном проекте "Культура малой Родины" участвовали 8 нижегородских театров, среди них 4 - детских. На постановку новых спектаклей, укрепление материально-технической базы учреждений было выделено более 48 млн рублей, из них в дзержинские учреждения поступило более 12 млн рублей. В частности, Дзержинскому театру кукол была

предоставлена субсидия в общей сумме 2,6 млн рублей, а Дзержинскому театру драмы - 9,5 млн рублей.

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