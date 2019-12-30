Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП в Арзамасском районе

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП с летальным исходом в Арзамасском районе.
Как информирует надзорное ведомство, авария произошла 2 января 2020 года.
В результате столкновения машин погибли два человека, находившиеся в автомобиле Renault Logan. Травмы различной степени тяжести получили 7 пассажиров автобуса ПАЗ.
Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой региона.
Сообщается также о том, что организована проверка соблюдения действующего законодательства, по итогам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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