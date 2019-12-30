Рейтинг очень интересных настольных игр для компаний

Кто-то завлекает к себе друзей коктейлями, а кому-то достаточно позвать компанию на кружку чая и любимую настольную игру. Это отличный вариант провести вечер в компании друзей интересно и весело. Приобрести настольные игры для компаний можно на сайте https://nastolka.com.ua/ru/dlya-kompanii.

Ниже представлены очень веселые и интересные настольные игры:

Манчкин. Игра с простыми правилами, что позволит играть и взрослым, и детям вместе. Эта игра пародия на «Подземелье и драконы». Здесь вы сможете перевоплотиться в одну из фантастических рас. Вам придется открывать разные двери и сражаться с чудовищами.

Стартап. Очень популярной стала ИТ сфера даже в играх. Так и была разработана эта игра. Почувствуйте себя в роли начинающего фрилансера и пройдите нелегкий путь до бизнесмена. Игра отлично развивает целеустремленность и усидчивость. Здесь нужно четко и осознано идти к своей цели.

Монополия. Это классика жанра, которая популярна уже несколько десятков лет. Правила игры предельно простые: вы кидаете кубик, передвигаете фишки по полю, осваивая все поля. Игра продолжается до тех пор, пока кто-то один не станет владельцев всех материальных активов. После того как вы купили какие-то здания, они становятся вашей собственностью и приносят определенный доход. Но кроме клеток, приносящих доход есть те, которые требуют уплатить налоги или посидеть в тюрьме.

За бортом. Легенда этой игры такая: в море вы и члены вашей команды потерпели крушение. После чего вы остались в лодке посреди моря, где вас ждет много опасностей. У вас есть определенное количество ресурсов, которые на исходе. Вам придется обмениваться и как-то договариваться, чтобы выжить и доплыть до берега.

Alias. Игра на логику и мышление. В комплекте игры есть кубик, песочные часы, поле и набор карточек. Вам нужно будет показывать пантомимы и выражать разного рода эмоции. Эта игра одинаково подходит для игр взрослых и детей.

Для каждого лучшая игра будет своя. Выбирайте те игры, которые по душе и интересам больше подходят вашей компании.

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