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Общество

"Рождество радовало детей и взрослых, приносило вдохновение поэтам и художникам", - Глеб Никитин

07 января 2020 09:00  [115] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев со светлым праздником Рождества Христова.

"Дорогие нижегородцы! От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым! У этого праздника особое место в нашей культуре. Он согревал сердца своим светом посреди долгой зимы, дарил людям надежду", - говорится в поздравлении главы региона.

"С Рождеством было связано множество прекрасных традиций и обычаев. Это время приносило вдохновение поэтам и художникам, радовало детей и взрослых. Веселые и красочные гуляния проводились на улицах и площадях, а в домах накрывались столы, собирались вместе большие семьи, чтобы в тёплом кругу встретить один из главных праздников года!", - сказал Глеб Никитин.

"Именно с Рождества начинались Святки - дни, когда люди старались подарить друг другу как можно больше тепла и радости. Это не только праздничные представления и колядки, но и помощь тем, кто, как сказали бы сейчас, оказался в сложной жизненной ситуации", - добавил он.

"Мне хочется пожелать всем нам, чтобы лучшие традиции Рождества Христова никогда не уходили из нашей жизни! Пусть добро, которые вы делаете другим, всегда возвращается! Света, счастья и мира вашим домам!" - говорится в поздравлении губернатора.

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