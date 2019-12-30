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Культура и отдых

Старый Новый год в Нижнем Новгороде встретят фольклорной программой в усадьбе Рукавишниковых

07 января 2020 10:41  [85] Культура и отдых

Старый Новый год в Нижнем Новгороде встретят фольклорной программой в усадьбе Рукавишниковых. Об этом сообщают в министерстве культуры региона.

Согласно информации, праздничная фольклорная программа "Ходила коляда по святым вечерам" начнётся 14 января в 18:00.

Отмечается, что старый Новый год, а в народной традиции - Васильев вечер, был пиком святочных развлечений, именно этот праздничный канун разделял святочное время на два периода: светлые вечера — от Рождества Христова и страшные вечера — до Крещения. Праздничный вечер предназначен для индивидуального и семейного посещения.

В программе праздничного вечера предусмотрены представление старинного вертепного театра, рождественские славословия, Колядки, Таусени, Щедровки, Виноградья в живом исполнении, святочные поцелуйные игры и ряжения, подблюдные гадания, а также старинные танцы под живую музыку - гармонь, балалайка, гусли.

Фольклорно-этнографические программы Нижегородского музея-заповедника проводятся при участии этнографического сектора Нижегородского музея-заповедника и фольклорного ансамбля "Вечёра". При этом используются уникальные этнографические материалы, собранные в фондах НГИАМЗ, описывающие обряды и традиции Рождества и зимних Святок, в том числе и у крестьян Нижегородской губернии.

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