Нижегородская область достигнет баланса выбытия и создания лесов к 2024 году Общество

фото: Владимир Яшин

Нижегородская область достигнет баланса выбытия и создания лесов к 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным областного департамента лесного хозяйства, в 2019 году перевыполнена одна из ключевых задач национального проекта "Экология" - увеличение площади лесовосстановления: леса региона восстановлены на площади 13,72 тыс. га, что составило 102% от запланированного значения. Отмечается, что по этому показателю Нижегородская область занимает лидирующие позиции в ПФО.

"Основным фактором биологического разнообразия и повышения экологического потенциала лесов региона является баланс выбытия и создания новых лесов. Важно, что темпы лесовосстановления этого года позволяют делать прогноз о том, что к 2024 году этот баланс впервые за последнее десятилетие будет зафиксирован на уровне 100%", - отметил губернатор Глеб Никитин.

В региональном деплесхозе уточнили, что высокий результат стал возможен, в том числе, благодаря обновлению лесохозяйственной техники и оборудования в рамках федерального проекта "Сохранение лесов", который входит в национальный проект "Экология". За счёт финансирования в рамках нацпроекта лесники региона получили более 200 единиц противопожарной и лесокультурной техники и оборудования, в том числе новые лесопосадочные машины, которые уже этой осенью приняли участие в посадке леса.

В том числе, в рамках реализации федерального проекта приобретено 35 единиц лесохозяйственной и лесокультурной техники, что позволило автоматизировать процессы посадки леса и ухода за созданными лесными культурами и тем самым повысить качество работы.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в перечень 30 субъектов, в которых Федеральное агентство лесного хозяйства в рамках национального проекта "Экология" реализует пилотный проект по инвентаризации земель лесного фонда, нуждающихся в лесовосстановлении. Более 20 тыс. га обследовано в рамках пилотного проекта.

Напомним также, что по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина регион включился в национальный проект "Экология".