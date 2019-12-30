"Новая школа на 300 мест в селе Хмелевицы даст большой толчок для развития сельских территорий", - Роман Кошелев Политика

Новая школа на 300 мест в селе Хмелевицы даст большой толчок для развития сельских территорий, - Роман Кошелев

"Новая школа на 300 мест в селе Хмелевицы даст большой толчок для развития сельских территорий", - заявил глава местного самоуправления городского округа город Шахунья Роман Кошелев, комментируя отчет губернатора региона Глеба Никитина.

"2019 год прошёл под знаком реализации Стратегии развития Нижегородской области и нацпроектов. Городской округ Шахунья участвует в пяти национальных проектах. Выделю два наиболее важных из них.

Во-первых, мы строим школу на триста мест в селе Хмелевицы, и в 2020 году должны ввести её в эксплуатацию. Это даст большой толчок для развития сельских территорий, где параллельно развивается сельское хозяйство при участии областного бюджета, поддержке правительства и губернатора.



Второй важный проект, который переформатирует взаимодействие с жителями – это благоустройство объектов в рамках ФКГС. В нем заложены и реализуются те принципы, о которых всегда говорит губернатор – это общественные обсуждения. На каждом этапе мы спрашиваем практически каждого "Что нужно сделать?" и "Как лучше сделать?". Я уверен, что новый опыт взаимодействия с людьми на территориях будет и дальше распространяться, и одно из самых важных достижений 2019 года – именно этот новый формат общения с жителями", - прокомментировал Роман Кошелев.