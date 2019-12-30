Уголовное дело возбуждено на охранника, избившего покупателя в нижегородском магазине. Об этом сообщает прокуратура Сормовского района Нижнего Новгорода.
Согласно информации, инцидент произошёл около 20:00 1 января.
Установлено, что 28-летний сотрудник частного охранного предприятия, находясь на рабочем месте в магазине на ул.Ефремова, превысил свои полномочия и нанёс телесные повреждения 35-летнему покупателю.
Уточняется, что в настоящее время идёт предварительное расследование. Оно взято прокуратурой на контроль.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+