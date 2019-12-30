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Происшествия

Уголовное дело возбуждено на охранника, избившего покупателя в нижегородском магазине

07 января 2020 14:33  [89] Происшествия

Уголовное дело возбуждено на охранника, избившего покупателя в нижегородском магазине. Об этом сообщает прокуратура Сормовского района Нижнего Новгорода.

Согласно информации, инцидент произошёл около 20:00 1 января.

Установлено, что 28-летний сотрудник частного охранного предприятия, находясь на рабочем месте в магазине на ул.Ефремова, превысил свои полномочия и нанёс телесные повреждения 35-летнему покупателю.

Уточняется, что в настоящее время идёт предварительное расследование. Оно взято прокуратурой на контроль.

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Избиение
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