Уголовное дело возбуждено на охранника, избившего покупателя в нижегородском магазине Происшествия

Уголовное дело возбуждено на охранника, избившего покупателя в нижегородском магазине. Об этом сообщает прокуратура Сормовского района Нижнего Новгорода.

Согласно информации, инцидент произошёл около 20:00 1 января.

Установлено, что 28-летний сотрудник частного охранного предприятия, находясь на рабочем месте в магазине на ул.Ефремова, превысил свои полномочия и нанёс телесные повреждения 35-летнему покупателю.

Уточняется, что в настоящее время идёт предварительное расследование. Оно взято прокуратурой на контроль.