Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью четырёх человек на пожаре в г.о.г. Бор Происшествия

фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью четырёх человек на пожаре в г.о.г. Бор. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по Нижегородской области.

Согласно информации, возгорание произошло 7 января около 4:30 в посёлке Парижской коммуны.

Следователи установили, что в одноэтажном деревянном доме проживали три семьи.

Предположительно, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, площадь пожара составила 108 кв. м. В его тушении были задействованы 37 человек и 16 единиц техники.