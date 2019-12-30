фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью четырёх человек на пожаре в г.о.г. Бор. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по Нижегородской области.
Согласно информации, возгорание произошло 7 января около 4:30 в посёлке Парижской коммуны.
Следователи установили, что в одноэтажном деревянном доме проживали три семьи.
Предположительно, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, площадь пожара составила 108 кв. м. В его тушении были задействованы 37 человек и 16 единиц техники.
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