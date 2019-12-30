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Общество

Роспотребнадзор проверил более 100 точек продажи новогодних подарков в Нижегородской области

07 января 2020 19:18  [84] Общество
фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области

фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области

Роспотребнадзор проверил более 100 точек продажи сладких новогодних подарков в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Согласно информации, нарушения были выявлены на 13 объектах. Соответственно, вынесено 13 постановлений на 96 тысяч рублей.

Отмечается, что на исследование были направлены 73 наименования новогодних подарков. Нарушений в них не выявили.

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