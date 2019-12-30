Роспотребнадзор проверил более 100 точек продажи новогодних подарков в Нижегородской области

фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области
Роспотребнадзор проверил более 100 точек продажи сладких новогодних подарков в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Согласно информации, нарушения были выявлены на 13 объектах. Соответственно, вынесено 13 постановлений на 96 тысяч рублей.
Отмечается, что на исследование были направлены 73 наименования новогодних подарков. Нарушений в них не выявили.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+