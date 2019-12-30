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Происшествия

Нижегородец задержан за поджог иномарки из-за дорожного конфликта

08 января 2020 11:47  [61] Происшествия

Нижегородец задержан за поджог иномарки из-за дорожного конфликта.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, происшествие произошло в Московском районе областного центра. Установить подозреваемого помогли записи камер видеонаблюдения.

В начале декабря 2019 года обратился 47-летний мужчина с заявлением, что ночью произошло возгорание крышки капота его иномарки, которая была припаркована у дома.

Прибывшие сотрудники полиции осмотрели место происшествия и изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных неподалеку от места происшествия, а также назначили проведение пожарно-технической экспертизы. В ходе экспертного исследование было установлено, что возгорание авто произошло в результате поджога.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий в середине декабря 2019 года, в результате сопоставления показаний свидетелей и записей с камер видеонаблюдения, установленных в районе происшествия и на прилегающих к нему территориях, полицейскими была установлена личность мужчины, подозреваемого в совершении данного преступления.

Безработный 47-летний нижегородец, причастный к поджогу был задержан сотрудниками полиции. Он пояснил полицейским, что совершил поджог из-за неприязненных отношений к владельцу иномарки, возникших на почве дорожно-транспортного конфликта.

За совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок.

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