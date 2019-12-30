Жителя Сарова арестовали за ложное сообщение о минировании отдела полиции Происшествия

Жителя Сарова арестовали за ложное сообщение о минировании отдела полиции. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 9 января 2020 года.

Взрывных устройств на месте обнаружено не было. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Арестован 47-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершения преступлений различной степени тяжести. Расследование продолжается.

Отметим, что это далеко не первый случай поступления ложной информации. Ранее сообщалось, что нижегородский автоэлектрик заплатит 200 тысяч рублей за сообщение о "теракте".

Ранее, подростки отделались штрафом и условным сроком за сообщение о "бомбе" в зданиях полиции и больницы. По решению суда одному из них назначили штраф 10 тысяч рублей, приятелю - один год лишения свободы условно.

В прошлом году пьяный житель Пильнинского района сообщил о "теракте" в скорую помощь. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Житель Советского района получил один год ограничения свободы (без отбывания в колонии) за сообщение о "заложенной" бомбе в подъезде своего дома.

Также в прошлом году суд приговорил жителя Пильнинского района к 3 годам лишения свободы условно за ложное сообщение о минировании школы.