Последние новости рубрики Происшествия
09 января 2020 10:19  [22] Десять человек погибли на пожарах в Нижегородской области в праздничные дни
09 января 2020 09:39  [276] Жителя Сарова арестовали за ложное сообщение о минировании отдела полиции
09 января 2020 09:14  [76] Наркопритон закрыли в Нижнем Новгороде
08 января 2020 13:36  [2183] Смертельное селфи: на базе отдыха в Выксе разбилась женщина, упав на лед с высоты 3 метров
08 января 2020 11:47  [298] Нижегородец задержан за поджог иномарки из-за дорожного конфликта
07 января 2020 14:57  [314] Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью четырёх человек на пожаре в г.о.г. Бор
07 января 2020 14:33  [398] Уголовное дело возбуждено на охранника, избившего покупателя в нижегородском магазине
06 января 2020 18:32  [532] Правительство Нижегородской области выделит 500 тысяч рублей родным погибшего в Павлове 18-летнего Сергея Анучина
06 января 2020 16:49  [585] СК РФ будет контролировать расследование убийства 18-летнего нижегородца, заступившегося за женщину
06 января 2020 14:11  [581] Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП в Арзамасском районе
Происшествия

Десять человек погибли на пожарах в Нижегородской области в праздничные дни

09 января 2020 10:19  [22] Происшествия

Десять человек погибли на пожарах в Нижегородской области в праздничные дни. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в период с 1 по 8 января произошло 68 пожаров.

Самыми распространёнными причинами пожаров за первые дни нового года стали: неосторожное обращение с огнем; неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов; нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования; неосторожное курение; неправильное устройство или неисправность дымовой трубы.

В частности, 8 января сгорел жилой дом в р.п. Вахтан Шахунского района. Погибли 2 человека.

7 января сгорел жилой дом в п. Память Парижской Коммуны на Бору. В результате пожара сгорел дом на площади 108 кв. метров, погибли 4 человека, возбуждено уголовное дело.

Напомним, девять нижегородцев получили травмы при запуске фейерверков 1 января.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph