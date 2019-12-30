Десять человек погибли на пожарах в Нижегородской области в праздничные дни Происшествия

Десять человек погибли на пожарах в Нижегородской области в праздничные дни. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в период с 1 по 8 января произошло 68 пожаров.

Самыми распространёнными причинами пожаров за первые дни нового года стали: неосторожное обращение с огнем; неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов; нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования; неосторожное курение; неправильное устройство или неисправность дымовой трубы.

В частности, 8 января сгорел жилой дом в р.п. Вахтан Шахунского района. Погибли 2 человека.

7 января сгорел жилой дом в п. Память Парижской Коммуны на Бору. В результате пожара сгорел дом на площади 108 кв. метров, погибли 4 человека, возбуждено уголовное дело.

Напомним, девять нижегородцев получили травмы при запуске фейерверков 1 января.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области