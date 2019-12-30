Последние новости рубрики Происшествия
09 января 2020 11:37  [54] Под видом самоубийства: нижегородец обвиняется в убийстве гражданской жены
09 января 2020 11:33  [62] Неизвестный выгрузил из автомобиля тело мужчины во дворе жилого дома в Арзамасе
09 января 2020 10:51  [138] Сотрудник спортивного клуба "Хабарское" погиб, врезавшись на снегоходе в канатную дорогу
09 января 2020 10:19  [220] Десять человек погибли на пожарах в Нижегородской области в праздничные дни
09 января 2020 09:39  [318] Жителя Сарова арестовали за ложное сообщение о минировании отдела полиции
09 января 2020 09:14  [138] Наркопритон закрыли в Нижнем Новгороде
08 января 2020 13:36  [2397] Смертельное селфи: на базе отдыха в Выксе разбилась женщина, упав на лед с высоты 3 метров
08 января 2020 11:47  [316] Нижегородец задержан за поджог иномарки из-за дорожного конфликта
07 января 2020 14:57  [319] Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью четырёх человек на пожаре в г.о.г. Бор
07 января 2020 14:33  [405] Уголовное дело возбуждено на охранника, избившего покупателя в нижегородском магазине
Происшествия

Сотрудник спортивного клуба "Хабарское" погиб, врезавшись на снегоходе в канатную дорогу

09 января 2020 10:51  [138] Происшествия

Фото: с сайта спортивного клуба

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сотрудник спортивного клуба "Хабарское" Богородского района погиб, врезавшись на снегоходе в буксировочное устройство канатной дороги в зоне высадки лыжников. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Нижегородской области 9 января 2020 года.

Трагедия произошла 1 января в 15:45 с 62-летним мастером по обслуживанию инженерных систем и системы искусственного снегообразования. Мужчина получил тяжелые травмы и 6 января скончался.

В настоящее время Госинспекцией труда проводится внеплановая проверка соблюдения норм охраны труда. Устанавливаются нарушения и причины несчастного случая.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph