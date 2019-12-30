Сотрудник спортивного клуба "Хабарское" погиб, врезавшись на снегоходе в канатную дорогу

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Сотрудник спортивного клуба "Хабарское" Богородского района погиб, врезавшись на снегоходе в буксировочное устройство канатной дороги в зоне высадки лыжников. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Нижегородской области 9 января 2020 года.
Трагедия произошла 1 января в 15:45 с 62-летним мастером по обслуживанию инженерных систем и системы искусственного снегообразования. Мужчина получил тяжелые травмы и 6 января скончался.
В настоящее время Госинспекцией труда проводится внеплановая проверка соблюдения норм охраны труда. Устанавливаются нарушения и причины несчастного случая.
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