Сотрудник спортивного клуба "Хабарское" погиб, врезавшись на снегоходе в канатную дорогу Происшествия

Фото: с сайта спортивного клуба

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сотрудник спортивного клуба "Хабарское" Богородского района погиб, врезавшись на снегоходе в буксировочное устройство канатной дороги в зоне высадки лыжников. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Нижегородской области 9 января 2020 года.

Трагедия произошла 1 января в 15:45 с 62-летним мастером по обслуживанию инженерных систем и системы искусственного снегообразования. Мужчина получил тяжелые травмы и 6 января скончался.

В настоящее время Госинспекцией труда проводится внеплановая проверка соблюдения норм охраны труда. Устанавливаются нарушения и причины несчастного случая.