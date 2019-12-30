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Экономика

"Теплоэнерго" работало в новогодние праздники без аварий на магистральных сетях

09 января 2020 11:55  [299] Экономика

Фото: пресс-служба АО "Теплоэнерго"

АО "Теплоэнерго" работало в новогодние праздники без аварий на магистральных тепловых сетях. Об этом сообщили в пресс-службе компании 9 января 2020 года. Котельные и тепловые пункты предприятия также работали в штатном режиме.

В новогодние праздники на всех объектах предприятия было организовано непрерывное оперативное дежурство, график которого был сформирован заранее и учитывал все возможные потребности в специалистах. Был усилен контроль за работой оборудования и состоянием тепловых сетей. Также был заранее сформирован полный аварийный запас материалов. Руководство АО "Теплоэнерго" в постоянном режиме отслеживало оперативную обстановку и координировало действия сотрудников.

"В период новогодних праздников весь оперативный персонал предприятия работал в усиленном режиме, чтобы в домах нижегородцев было тепло и комфортно", - сообщил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

В целом по итогам 2019 года благодаря двукратному увеличению объема замены теплосетей малого и среднего диаметров, имеющих наибольший процент износа, повреждаемость трубопроводов в зоне действия предприятия снизилась на 3% в сравнении с 2018 годом. АО "Теплоэнерго" включило участки магистральных сетей, показавших свою недостаточную надежность в 2019 году, в программу капитального ремонта на 2020 год.

По завершению отопительного периода "Теплоэнерго" с привлечением специализированных организаций намерено провести комплексное обследование и диагностику магистральных теплосетей для выявления и дальнейшей замены проблемных участков.

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