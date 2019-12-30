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Общество

Нижегородцев в 2020-2021 гг ждут японские фестивали и экономические события

09 января 2020 12:14  [92] Общество
Нижегородцев в 2020-2021 гг ждут японские фестивали и экономические события

Нижегородцев в 2020-2021 гг ждут японские фестивали и экономические события

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородцев в 2020-2021 гг ждут японские фестивали и экономические события. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ о проведении в 2020-2021 году Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, правительство Нижегородской области разработало план двусторонних мероприятий. В 2020-2021 году в регионе пройдет около 25 совместных мероприятий.

"Нижегородцев ждут новые познавательные семинары, лекции и стажировки от Японского центра, гуманитарные конференции и фестивали, различные конкурсы и события по японской тематике", - сказал Глеб Никитин.

По его словам, также планируется дальнейшая активизация сотрудничества в сфере спорта и образования с японским регионом-партнером Нижегородской области префектурой Мияги. Так, в 2020-2021 годах будет продолжена программа обмена студентами и аспирантами нижегородских и японских вузов. Кроме того, регион вновь посетят молодые спортсмены из Японии, а нижегородские ребята получат шанс принять участие в соревнованиях в Японии.

Помимо этого, в наступившем году также запланированы мероприятия торгово-экономического характера, среди них - бизнес-миссии с участием нижегородских и японских компаний и визит представителей Федерации экономических организаций Японии "Кэйданрэн" (консультативный орган правительства и политических партий Японии по вопросам состояния и перспектив развития мирового экономического сообщества).

Кроме того, специалисты из Японии планируют участвовать в проекте по созданию Научно-образовательного центра (НОЦ) международного уровня в Нижегородской области

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с $4 млрд в 2018 году до не менее чем $5,2 млрд в 2024 году.

РРанее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".

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