Группа молодежи пострадала в лобовом ДТП на Коминтерна Происшествия

Группа молодежи пострадала в лобовом ДТП на Коминтерна Фото: НИА Нижний Новгород

Группа молодежи пострадала в лобовом ДТП на ул. Коминтерна Нижнего Новгорода 8 января 2020 года. Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД России.

По предварительным данным, авария случилась в 01:20, когда 18-летний водитель Infiniti не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer.

В это время в качестве пассажира в Infiniti также находился 16-летний юноша. В ведомстве уточнили, что 18-летний водитель был без прав управления автомобилем.

В Mitsubishi Lancer находились двое молодых людей — 25-летний водитель и 26-летний пассажир, а также 23-летняя девушка.

Все участники аварии получили травмы различной степени тяжести, но госпитализация потребовалась лишь 16-летнему подростку (травма не уточняется) и девушке (сотрясение головного мозга).