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Происшествия

Доследственная проверка организована по факту гибели жительницы Павлова при катании на "ватрушке"

09 января 2020 13:52  [403] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Доследственная проверка организована по факту гибели жительницы Павлова при катании на "ватрушке". Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 9 января 2020 года.

По предварительным данным, 1 января 2020 года компания пришла покататься на "ватрушке" в одном из оврагов около Павлова. При спуске со склона 26-летняя женщина выпала из тюбинга и ударилась головой. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где 5 января скончалась.

Место, где каталась погибшая, не оборудовано для спуска и катания на тюбингах. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства трагедии.

Как сообщается в соцсети ВКонтакте в группе "Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ", у погибшей остались двое детей (2 года и 5 лет).

Напомним, женщина разбилась насмерть, упав на лед с высоты 3 метров на базе отдыха в Выксе.

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