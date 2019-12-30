Доследственная проверка организована по факту гибели жительницы Павлова при катании на "ватрушке" Происшествия

Доследственная проверка организована по факту гибели жительницы Павлова при катании на "ватрушке". Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 9 января 2020 года.

По предварительным данным, 1 января 2020 года компания пришла покататься на "ватрушке" в одном из оврагов около Павлова. При спуске со склона 26-летняя женщина выпала из тюбинга и ударилась головой. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где 5 января скончалась.

Место, где каталась погибшая, не оборудовано для спуска и катания на тюбингах. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства трагедии.

Как сообщается в соцсети ВКонтакте в группе "Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ", у погибшей остались двое детей (2 года и 5 лет).

Напомним, женщина разбилась насмерть, упав на лед с высоты 3 метров на базе отдыха в Выксе.