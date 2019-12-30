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Общество

Петиция за возвращение маршрута Т-47 ежеминутно пополняется подписями нижегородцев

09 января 2020 14:03  [237] Общество

Фото: www.change.org

Петиция за возвращение маршрута Т-47 ежеминутно пополняется подписями жителей Нижнего Новгорода.

Петицию создала нижегородка после того, как в городе в конце 2019 года отменили ряд маршрутов, в том числе Т-47, который следует от пос.Сортировочный до микрорайона Цветы.

Петиция адресована губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову, городскому департаменту транспорта.

Отмена нескольких маршрутов вызвало общественный резонанс, поскольку это случилось неожиданно и жителей заранее не предупредили. Отправившись утром на работу, нижегородцы долгое время стояли на остановках, дожидаясь свои автобусы, которые так и не подошли. Более того, у некоторых маршрутов нет аналогов.

Автор петиции за возвращение Т-47 просит власти вернуть данный маршрут, поскольку "это единственный прямой транспорт с ул.Цветочной через пр.Гагарина до пл.Горького и метро, откуда можно уехать практически в любой район".

Автор предлагает, в случае невозможности вернуть именно 47маршрут, создать аналогичный. "Сделайте полноценную замену в виде 80 маршрута, но через пл.Горького, а не через Студенческую и не в ущерб жителям "Цветов" и других районов", - добавляет автор.

"Маршрут №47 был все-таки ВОСТРЕБОВАН в нашем и других районах! В ЖК "Цветы", достаточно много уже домов, а транспорта нет. В поселке Сортировочный тоже живут люди, которым нужно добираться в верхнюю часть города. Нужно добавлять транспорт, а не убирать! Нужно учитывать мнение жителей, а не делать как удобно вам!", - говорится в завершении петиции.

Автор предлагает нижегородцам проголосовать за возвращение маршрута Т-47 и количество проголосовавших пополняется с каждой минутой. В настоящее время это число превышает 400 человек.

Напомним, что после отмены маршрутов и жалоб нижегородцев, администрация города создала компенсирующие маршруты общественного транспорта. Однако, эти автобусы передвигаются таким образом, что некоторые расстояния приходится преодолевать с тремя пересадками.

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