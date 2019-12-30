Последние новости рубрики Общество
09 января 2020 14:56  [13] Агути - малыш из тропиков Амазонки — родился в нижегородском зоопарке
09 января 2020 14:55  [33] Публичные слушания по инициативе Нижегородской епархии пройдут сразу по двум участкам
09 января 2020 14:25  [400] Публичные слушания по строительству учреждения здравоохранения пройдут в Нижнем Новгороде 27 января
09 января 2020 14:03  [233] Петиция за возвращение маршрута Т-47 ежеминутно пополняется подписями нижегородцев
09 января 2020 12:42  [407] Четыре лунных затмения произойдут в 2020 году
09 января 2020 12:25  [197] Агепсим Ашкалов возглавил Приволжское таможенное управление
09 января 2020 12:14  [116] Нижегородцев в 2020-2021 гг ждут японские фестивали и экономические события
09 января 2020 09:57  [123] Прокуратура выявила нарушения в работе ФАП Дивеевского района
09 января 2020 00:00  [6186] Россия начала готовиться к изменению климата на территории страны
08 января 2020 12:04  [469] Нижегородская митрополия организовала сбор пожертвований на строительство храма Вооружённых сил России
Общество

Публичные слушания по инициативе Нижегородской епархии пройдут сразу по двум участкам

09 января 2020 14:55  [33] Общество

Публичные слушания по инициативе Нижегородской епархии пройдут сразу по двум участкам в Автозаводском районе. Об этом сообщается в постановлениях на сайте администрации.

Первые слушания состоятся 28 января 2020 года в 18:00 по адресу: ул. Дьяконова, 15А (Епархиальный культурно-просветительский православный центр). Речь идет о проекте застройки участка по ул. Школьной, западнее дома № 9.

Вторые публичные слушания состоятся также 28 января 2020 года в 18:30 по адресу: ул. Дьяконова, 15А (Епархиальный культурно-просветительский православный центр) по проекту межевания территории в границах ул.Краснодонцев, пр.Кирова, пр.Ильича и ул.Школьной.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph