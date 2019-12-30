Публичные слушания по инициативе Нижегородской епархии пройдут сразу по двум участкам Общество

Публичные слушания по инициативе Нижегородской епархии пройдут сразу по двум участкам в Автозаводском районе. Об этом сообщается в постановлениях на сайте администрации.

Первые слушания состоятся 28 января 2020 года в 18:00 по адресу: ул. Дьяконова, 15А (Епархиальный культурно-просветительский православный центр). Речь идет о проекте застройки участка по ул. Школьной, западнее дома № 9.

Вторые публичные слушания состоятся также 28 января 2020 года в 18:30 по адресу: ул. Дьяконова, 15А (Епархиальный культурно-просветительский православный центр) по проекту межевания территории в границах ул.Краснодонцев, пр.Кирова, пр.Ильича и ул.Школьной.