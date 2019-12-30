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Общество

Агути - малыш из тропиков Амазонки — родился в нижегородском зоопарке

09 января 2020 14:56  [22] Общество
Детеныш агути с родителем

Детеныш агути с родителем

Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Детеныш агути родился в нижегородском зоопарке "Лимпопо". Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

У агути есть латинское название – Dasyprocta или золотой заяц. Это млекопитающее из тропических лесов Амазонки. Животное относится к роду грызунов. Агути очень похож на морскую свинку, но отличают их размеры ног, которые более длинные, чем у морских свинок.

В неволе агути доживают до 20 лет, а это очень много в сравнении с другими грызунами.

В "Лимпопо" агути родился 1 января. Обычно самка приносит от одного до четырех малышей, которые остаются с родителями до следующего пополнения в семействе. В данном случае на свет появился единственный малыш, который начал бегать практически сразу после рождения.

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